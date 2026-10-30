«Σε έστησαν σε μία... γωνιά» - Το 1-5 της Νέας Σαλαμίνας

Σε εφτά αγωνιστικές, η Νέα Σαλαμίνα είδε την αντίπαλη ομάδα να στήνεται πέντε φορές στο σημείο του πέναλτι.

Και θυμίζει ένα λαϊκό άσμα που λέει: «Σε έστησαν σε μία γωνία...». Στις τέσσερις φορές κλήθηκε να πει «όχι» ο Βάρο και σε μία ο Κόβατς. Χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι ερυθρόλευκοι είναι κάπως «άτακτοι» αφού τιμωρήθηκαν με πέναλτι πέντε φορές ενώ στο ένα δικό τους κερδισμένο, δεν βρήκαν δίχτυα, με τον Γιούση στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, να σουτάρει έξω.

Χ.Χ