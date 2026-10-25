ΒΙΝΤΕΟ: Άλλη μία μέρα στο γραφείο για τον Ταλιχμανίδη

Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, είπε «όχι» στον Ταμπέκου στην φάση του 16ου λεπτού της αναμέτρησης με την Krasava ENY κρατώντας μέχρι τότε ανέπαφη την εστία του.

Πρόκειται για μία συνήθεια που έγινε λατρεία για τους φίλους του Ολυμπιακού καθώς το νέο στοπ στο ΓΣΠ ήταν το τέταρτο του Ταλιχμανίδη με την μαυροπράσινη φανέλα και το δεύτερο κιόλας για φέτος!

Δείτε τις αποκρούσεις του συνολικά με τον Ολυμπιακό από το πέναλτι:

Και η ανάρτηση του Τακτακαλά: