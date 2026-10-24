ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άνοιξε τα... φτερά της η Ανόρθωση και έκανε άλμα!
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα δεδομένα στη βαθμολογία της Cyprus League μετά τη διεξαγωγή δύο αγώνων για την 7η αγωνιστική.
Μετά από αρκετό καιρό, η Ανόρθωση γεύτηκε το νέκταρ της επιτυχίας.
Η νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα της Αμμοχώστου να ανοίξει τα φτερά της και να σκαφαλώσει στην 9η θέση, παρέα με άλλες δύο ομάδες. Αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και έδωσε χαρά στον κόσμο της.
Το... κυρίως μενού της 7ης αγωνιστικής θα σερβιριστεί την Κυριακή όπου περιλαμβάνει τρία παιχνίδια, με τη δική τους σημασία ενώ θα κλείσει τη Δευτέρα με άλλα δύο, εκ των οποίων το ένα είναι ντέρμπι.
7η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y. 1-1
(27' Φελίπε / 44 Ταμπέκου)
Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ. 2-0
(23΄ Τόσιτς, 90+4΄ Λόπες)
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου
17:00 Καρμιώτισσα - Απόλλων
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ
19:00 ΑΕΛ - Άρης
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου
18:00 Νέα Σαλαμίνα - Πάφος FC
19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (8η Αγωνιστική)
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
19:00 Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου
16:00 Krasava E.N.Y. - ΑΕΚ
17:00 Απόλλων - Πάφος FC
19:00 Ομόνοια - ΑΕΛ
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου
16:00 Άρης - Ανόρθωση
17:00 Ομόνοια 29ης Μαΐου - Νέα Σαλαμίνα
19:00 Ομόνοια Aρ. - ΑΠΟΕΛ