ΑΠΟΕΛ: Λαμπαδηδρομία από τη Λήδρας και ιστορικοί εορτασμοί για τα 100 χρόνια με κάλεσμα από τον ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ.

Από το ιστορικό σημείο ίδρυσης στην οδό Λήδρας μέχρι το «σπίτι» τους, οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον χρυσό αιώνα της ομάδας τους!

Με μια ανακοίνωση γεμάτη πάθος, ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ δίνει το σύνθημα για τη μεγάλη λαμπαδηδρομία της 7ης Νοεμβρίου και το πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τα μεσάνυχτα, όταν ο Θρύλος θα περνάει στον επόμενο αιώνα της ιστορίας του. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η μέρα που ονειρευόμαστ«αν εδώ και χρόνια, φτάνει σιγά σιγά. Έχουμε την ευλογία να είναι η γενιά η δική μας αυτή που θα γιορτάσει τον έναν αιώνα ζωής της μεγαλύτερης Ιδέας του τόπου. Ολόκληρος ο οργανισμός του ΑΠΟΕΛ γιορτάζει και έχει οργανώσει ένα διήμερο αντάξιο της μεγάλης επετείου.

Η φλόγα των 100 χρόνων ΑΠΟΕΛ θα κάψει ολόκληρη τη Λευκωσία. Αρχής γενομένης από τον ιστορικό χώρο, στον οποίο πριν από 100 χρόνια ιδρύθηκε ο ΘΡΥΛΟΣ!

Στις 7 Νοεμβρίου λοιπόν, η ώρα 18:00 μαζευόμαστε στο πρώην ζαχαροπλαστείο Χατζηιωάννου στην οδό Λήδρας. Εκεί, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Δρ. Σχίζας θα μας μιλήσει για την ιστορικότητα της συνάντησης εκείνης πριν έναν αιώνα και θα δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει η λαμπαδηδρομία, η οποία θα περάσει από παλαιά οικήματα του ΘΡΥΛΟΥ και θα καταλήξει εκεί που καίει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού η φλόγα του ΑΠΟΕΛΙΣΜΟΥ, στο οίκημα της ομάδας μας!

Στη λαμπαδηδρομία θα λάβουν μέρος τα τμήματα του ΑΠΟΕΛ, καθώς και παλαίμαχοι αθλητές της ομάδας μας. Ο κόσμος θα μπορεί να ακολουθήσει την πορεία παράδοσης της φλόγας του ΑΠΟΕΛΙΣΜΟΥ, από τη Λήδρας στο οίκημα του ΘΡΥΛΟΥ.

Ακολούθως, γύρω στις 19:30, μπαίνουμε για πρώτη φορά ξανά στο σπίτι μας, στο οίκημα μας, όπου θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, με τις σημαντικότερες στιγμές του ΘΡΥΛΟΥ και των Πορτοκαλί.

Γύρω στις 20:00, θα τιμηθούν από τον ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ, προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στο ΘΡΥΛΟ.

Από τις 17:00 στο χώρο του οικήματος θα υπάρχει άφθονο φαγητό, ποτό, μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν μέχρι τη μεγάλη στιγμή, μέχρι τις 12:00 το βράδυ, όταν ο ΘΡΥΛΟΣ θα περνά από τον ένα τρισένδοξο αιώνα σε έναν ακόμη λαμπρότερο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ, αφού θα μείνει για πάντα χαραγμένη σε όλους όσους θα τη ζήσουν από κοντά.

Για τις 8 Νοεμβρίου, όταν ο ΘΡΥΛΟΣ θα αγωνιστεί στο ΓΣΠ απέναντι στον Άρη, θα επανέλθουμε εντός των επόμενων ημερών».