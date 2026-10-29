ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι «αιώνιοι» ενώνονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο: Μικτή ομάδα παλαιμάχων Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ για ιερό σκοπό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σε μια σπουδαία κίνηση προχωρούν οι παλαίμαχοι της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ.

Μια σπουδαία, κοινή ανθρωπιστική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι παλαίμαχοι των δύο «αιωνίων» του κυπριακού ποδοσφαίρου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια μικτή ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί την ερχόμενη Κυριακή στο «Λεβέντειο» Στάδιο απέναντι στον Εθνικό Δευτεράς, με αποκλειστικό σκοπό την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Αναλυτκά η ανάρτηση του ομίλου παλαιμάχων της Ομόνοιας:

«Όταν το ποδόσφαιρο μας ενώνει για καλό σκοπό!

Σε μια συγκινητική ενέργεια θα προβούν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, συμμετέχοντας με μικτή ομάδα στο Φεστιβάλ του Εθνικού Δευτεράς με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος ‘Κάνε μια Ευχή’.

Οι "αιώνιοι αντίπαλοι" με μικτή ομάδα θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο Λεβέντειο Στάδιο, την ομάδα του Εθνικού Δευτεράς, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο, στέλνοντας το μύνημα της ενότητας και της ενίσχυσης της προσπάθειας για αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής ασθένειας.

Ο Όμιλος μας θα συμμετέχει στην μικτή ομάδα Ομόνοιας-ΑΠΟΕΛ με τους τεράστιους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ομάδα μας Μιχάλη Κωνσταντίνου, Γιόζεφ Κόνσλει, Δημήτρη Μάρη, Γιαννάκη Ποντικό και τους Άγγελο Αγαθαγγέλου και Αλέξη Προεστό.

Για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ ο Εθνικός Δευτεράς διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας έλαβε μέρος με τον Γενικό Γραμματέα Ανδρέα Χαρίτου σε ομιλία του να συγχαίρει όλους για την όμορφη αυτή ενέργεια και να τονίζει ότι ο Όμιλος Παλαιμάχων αλλά και η Ομόνοια γενικότερα δηλώνουν πάντοτε παρών σε όλους τους αγώνες που έχουν σαν σκοπό την υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο μας».

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αλάνθαστος με... 10άρα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Ρονάλντο από άλλο πλανήτη: Χατ-τρικ και μία ανάσα από τα 1.000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ωραίοι και οι... μοιραίοι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eπανεκκίνηση με πειστικό τρόπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΛΟΤΤΟ και στο ΤΖΟΚΕΡ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ετοιμάζει αλλαγές, ελπίζει σε βελτίωση

ΑΕΛ

|

Category image

Μεγάλες εξαγγελίες στα 95χρονα του Ολυμπιακού: Κρατική ένεση €95.000 και έργα στον Προμαχώνα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φασούλας για τη θέση του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην ΕΟΕ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιστορική στιγμή για το OMONOIA Foundation: Ανακοινώθηκε ο πρώτος επίσημος Πρεσβευτής του Ιδρύματος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός στο Ζάγκρεμπ για τον Παφιακό, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται στο CEV Cup!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Ξέρουμε ότι η Εφές μπορεί να παίξει ωραίο μπάσκετ – Έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τελεσίδικη απόφαση: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις, αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό!

Super League

|

Category image

Σχεδόν διψήφιος και αυτό αρέσει...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι «αιώνιοι» ενώνονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο: Μικτή ομάδα παλαιμάχων Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ για ιερό σκοπό!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αναποδιά με Ρέπας στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ με ΕΝΥ και αγωνία για τις εξετάσεις

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη