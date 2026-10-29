Οι «αιώνιοι» ενώνονται ενάντια στον παιδικό καρκίνο: Μικτή ομάδα παλαιμάχων Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ για ιερό σκοπό!

Μια σπουδαία, κοινή ανθρωπιστική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι παλαίμαχοι των δύο «αιωνίων» του κυπριακού ποδοσφαίρου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια μικτή ομάδα, η οποία θα αγωνιστεί την ερχόμενη Κυριακή στο «Λεβέντειο» Στάδιο απέναντι στον Εθνικό Δευτεράς, με αποκλειστικό σκοπό την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος «Ένα Όνειρο Μια Ευχή». Αναλυτκά η ανάρτηση του ομίλου παλαιμάχων της Ομόνοιας:

«Όταν το ποδόσφαιρο μας ενώνει για καλό σκοπό!

Σε μια συγκινητική ενέργεια θα προβούν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, συμμετέχοντας με μικτή ομάδα στο Φεστιβάλ του Εθνικού Δευτεράς με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος ‘Κάνε μια Ευχή’.

Οι "αιώνιοι αντίπαλοι" με μικτή ομάδα θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο Λεβέντειο Στάδιο, την ομάδα του Εθνικού Δευτεράς, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο, στέλνοντας το μύνημα της ενότητας και της ενίσχυσης της προσπάθειας για αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής ασθένειας.

Ο Όμιλος μας θα συμμετέχει στην μικτή ομάδα Ομόνοιας-ΑΠΟΕΛ με τους τεράστιους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην ομάδα μας Μιχάλη Κωνσταντίνου, Γιόζεφ Κόνσλει, Δημήτρη Μάρη, Γιαννάκη Ποντικό και τους Άγγελο Αγαθαγγέλου και Αλέξη Προεστό.

Για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ ο Εθνικός Δευτεράς διοργάνωσε δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας έλαβε μέρος με τον Γενικό Γραμματέα Ανδρέα Χαρίτου σε ομιλία του να συγχαίρει όλους για την όμορφη αυτή ενέργεια και να τονίζει ότι ο Όμιλος Παλαιμάχων αλλά και η Ομόνοια γενικότερα δηλώνουν πάντοτε παρών σε όλους τους αγώνες που έχουν σαν σκοπό την υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο μας».