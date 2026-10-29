Αριστερό, δεξί, κεφαλιά: Το τέλειο χατ-τρικ του Γεωργίου!

Ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα έδειξε ο Σταύρος Γεωργίου στη νίκη του ΑΠΟΕΛ με 5-2 επί του Χαλκάνορα για την α' φάση του Κυπέλλου.

Ο 22χρονος άσος έδειξε σπουδαίες αρετές και αντανακλαστικά, σκοράροντας με όλους τους τρόπους: με το δεξί του πόδι, το αριστερό και με κεφαλιά!

Στο πρώτο γκολ έπαιξε ωραία με την πλάτη, γύρισε την κατάλληλη στιγμή και με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία των φιλοξενουμένων και σκόραρε με δεξί πλασέ, ενώ το τρίτο γκολ το πέτυχε με ωραία κεφαλιά!

Ο Νίκος Παπαδόπουλος τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, προσδοκώντας ότι ο Γεωργίου θα συνεχίσει στο ίδιο τέμπο.