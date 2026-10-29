Τελεσίδικη απόφαση: Απορρίφθηκαν οι εφέσεις, αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό!

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποφάσισε ν’ απορρίψει τις εφέσεις των Βόλου Elabet και Πανσερραϊκού για την υπόθεση της χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων από τα Playouts της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε τιμωρήσει τους Θεσσαλούς με αφαίρεση τριών βαθμών, ενώ, τα «λιοντάρια» των Σερρών είχαν χάσει τέσσερις βαθμούς.

Τελεσίδικα, πλέον, οι δύο ομάδες συνεχίζουν χάνοντας οριστικά τους βαθμούς, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, ενώ, διατηρήθηκε και το πρόστιμο των 20.000 ευρώ προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Σταύρο Πεταυράκη, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στην ομάδα των Σερρών και πλέον ανήκει στο δυναμικό της Ζακύνθου.