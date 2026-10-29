Αναποδιά με Ρέπας στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ με ΕΝΥ και αγωνία για τις εξετάσεις

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Γιαν Ρέπας. Ο 29χρονος Σλοβένος μέσος τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης και τέθηκε νοκ-άουτ από το σαββατιάτικο ματς κόντρα στην Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του και το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τα πλάνα του Ρούμπεν Σεγιές θα ξεκαθαρίσουν αύριο, μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

Στην ΑΕΚ, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχει αγωνία για το μέγεθος του τραυματισμού του.