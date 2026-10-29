Χειρουργήθηκε ο Ουναΐ, σε 4-5 μήνες η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

Ευχάριστα τα νέα για τον Αζεντίν Ουναΐ, που υπεβλήθη σήμερα (29/10) σε απόλυτα επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση της συνέχειας του τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, λόγω πλήρους ρήξης.

Από αύριο, μάλιστα, ο Μαροκινός χαφ του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με χρονικό ορίζοντα επιστροφής στην ενεργό δράση τους τέσσερις με πέντε μήνες.

Πρακτικά, μετά από αυτή την εξέλιξη, η επάνοδος του Ουναΐ εφόσον η αποκατάσταση εξελιχθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Φεβρουαρίου με τέλη Μαρτίου του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι, πέραν του γιατρού του «τριφυλλιού», Χάρη Λάλου, στο χειρουργείο ήταν ο παγκοσμίως γνωστός ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφεβρ και ο Κριστόφ Μπαντέ, γιατρός της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλος γιατρός της Παρί Σεν Ζερμέν.