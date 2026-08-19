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Η 18η είναι απότο πάνω... ράφι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η 18η είναι απότο πάνω... ράφι

Η απόκτηση του Ράουνο Σάπινεν έχει φέρει ευφορία στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού καθώς η πορεία του 30χρονου Εσθονού και η εκτελεστική του δεινότητα, έχουν «γεννήσει» προσδοκίες.

Ο... γάμος επισημοποιήθηκε, με τον Σάπινεν να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 έτους. Αποτελεί τη 18η προσθήκη για το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή, η οποία αναμφίβολα είναι από το... πάνω ράφι. Mε 200 γκολ στα κλαμπ που αγωνίστηκε με τη Φλόρα Ταλίν να είναι φυσικά το σημείο αναφοράς (149) και άλλα 17 με την Εθνική του, τα λόγια είναι περιττά. Έχει αναδειχθεί δύο φορές ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Εσθονία και τρεις φορές έβαλε στο παλμαρέ του, το «χρυσό» παπούτσι.

Δέκα μέρες πριν τη σέντρα για τον νέο μαραθώνιο, μπήκε ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ. Είχαν προηγηθεί οι: Χρ. Φραντζής, Μ. Πεχλιβάνης, Νέισον Ρόσα, Αλ. Λώλης, Αγ. Βρίκκης, Κ. Ηρακλέους, Π. Κυνηγόπουλος, Εντουάρντο Κούντε, Μπρούνο Παζ, Πρόκοπ, Μ. Πραξιτέλους, Αλ. Δούμας, Γ. Οκκάς, Κ. Χρίστου, Πέδρο Σάντσο, Γ. Τζιωρτζής και Ζάνος Σάββα.

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