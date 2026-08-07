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Αργεντινή και Μεξικό στηρίζουν Ινφαντίνο

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργεντινή και Μεξικό στηρίζουν Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA και ο Γενικός Γραμματέας Ματίας Γκράφστρεμ δημοσίευσαν επιστολή

Την στήριξή τους στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA εξέφρασαν δημόσια οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αργεντινής και του Μεξικού, την ίδια ώρα που ο ίδιος έχει χάσει την εμπιστοσύνη των περισσοτέρων ομοσπονδιών της Ευρώπης, ανάμεσά τους και της ΕΠΟ. Ο πρόεδρος της FIFA και ο Γενικός Γραμματέας Ματίας Γκράφστρεμ δημοσίευσαν την Τετάρτη επιστολή με την οποία απολογήθηκαν για το σχέδιό τους να ανοίξουν την παγκόσμια αρχή σε ιδιώτες επενδυτές.

«Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στη διοίκηση που ασκήθηκε κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία είχε ως κύριους άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο και τη θεσμική σταθερότητα που βασίζεται σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης», αναφέρει η ομοσπονδία της Αργεντινής σε επιστολή της και προσθέτει: «Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της Διοίκησης να αποσύρει ένα έργο το οποίο, εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας και από την έναρξή του, προκάλεσε πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες. Ως εκ τούτου, αξίζει να επισημανθεί η αναγνώριση των λαθών που έγιναν σε αυτή τη διαδικασία και η συγγνώμη που εκφράστηκε στο εγκάρδιο μήνυμα που εστάλη στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών της και των συνομοσπονδιών. Ηγείστε μιας διοίκησης που επέφερε έναν βαθύ μετασχηματισμό στη FIFA που άνοιξε τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη και τις συνομοσπονδίες, έτσι ώστε μέσα από έναν ειλικρινή και άμεσο διάλογο, να μπορούμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε να προωθούμε το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες. Η ομοσπονδία μας πιστεύει ακράδαντα και επαναβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπό την ηγεσία σας, με σκοπό να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε ένα καλύτερο και ακόμη πιο συμπεριληπτικό ποδόσφαιρο.

sport-fm.gr

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