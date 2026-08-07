Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση της Μπαρτσελόνα για Ρόδρι

Μετά την απόφαση του Ρόδρι να απορρίψει την Ρεάλ και να επιλέξει την Μπαρτσελόνα, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις των «μπλαουγκράνα» με την Μάντσεστερ Σίτι για την αγορά του.

Σύμφωνα με την καταλανική Sport, οι πρωταθλητές Ισπανίας έκαναν ήδη την πρώτη τους πρόταση στην αγγλική ομάδα για τον 31χρονο μέσο, ύψους 45 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους της τάξεως των 10-15 εκατ. ευρώ. Η προσφορά απορρίφθηκε από την Σίτι ως ανεπαρκής, καθώς αξιώνουν 65 εκατ. ευρώ για τον MVP του Μουντιάλ.

Η Μπαρτσελόνα έχοντας σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή πιέζει για να γίνει η μεταγραφή, αλλά ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανέβει πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ για έναν παίκτη που σε έναν χρόνο μένει ελεύθερος.

Με τον Ισπανό χαφ να έχει ήδη συμφωνήσει με τους «μπλαουγκράνα», οι Καταλανοί ελπίζουν πως θα εξασφαλίσουν την συγκατάθεση της Σίτι, καθώς με μια πρόταση στα 50 εκατ. ευρώ και μπόνους 10-15 εκατ. ευρώ, θα μπορούν να φτάσουν στις απαιτήσεις της ομάδας του Μάντσεστερ.

sport-fm.gr