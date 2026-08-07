Η Νάπολι θέλει να πάρει τον Γκάμπριελ Ζεσούς από την Άρσεναλ

Γκάμπριελ Ζεσούς ο πρώτος στόχος της Νάπολι για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής!

Όπως αποκάλυψε το «GeGlobo» και επιβεβαιώνουν διάφορα ιταλικά Μέσα, οι «παρτενοπέι» ήρθαν σε επαφή με τον ατζέντη του Βραζιλιάνου φορ, εξετάζοντας πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησή του.

Ο Ζεσούς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μικέλ Αρτέρα στην Άρσεναλ και δεν θα έλεγε «όχι» σε μια αλλαγή σκηνικού και στο ενδεχόμενο πάει σε μια ομάδα στην οποία θα θεωρείται πραγματικά πολύτιμος.