Χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρίνα Χατζηκώστα!

Η Μαρίνα Χατζηκώστα κατέκτησε πριν από λίγο (07/08/26, 05:25) το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Όρεγκον των ΗΠΑ, με καλύτερη την 4η βολή της στα 54,88μ. Είναι πραγματικά μία τεράστια επιτυχία για τη 17χρονη αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου, η οποία μόλις πρόσφατα (18/07/26) αναδείχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 ετών.

Ο τελικός τής δισκοβολίας ήταν άκρως ανταγωνιστικός και είχε όλα τα στοιχεία «ανατροπής» των μεγάλων διοργανώσεων. Η Χατζηκώστα, ούσα η δεύτερη μικρότερη τού τελικού, κατάφερε για ακόμα μία φορά να χειριστεί σωστά την εξέλιξη... Από την πρώτη βολή της μπήκε στην 3η θέση και παρέμεινε εκεί, παρόλο που άλλαξε χέρια το ασημένιο μετάλλιο... Η κορυφαία 17χρονη στον κόσμο, έριξε στις τρεις πρώτες βολές της στα 53,99μ., 53,96μ., 51,88μ. Στην 4η βολή ήρθε η κορυφαία στον κόσμο φέτος, Αμερικανίδα Τζασλίν Μάσι να περάσει στη 2η θέση με 56,17μ. και να ρίξει 4η την Χατζηκώστα, η οποία απάντησε αμέσως με βολή στα 54,88μ., αφήνοντας εκτός βάθρου τη δεύτερη Κινέζα. Άλλες ανατροπές δεν έγιναν και πριν ρίξει την 6η και τελευταία βολή της η Μαρίνα Χατζηκώστα είχε ήδη αναδειχθεί χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20. Απλώς φύλαξαν για το τέλος τις καλύτερες βολές τους οι δύο πρώτες... Αρχικά, η ασημένια Μάσι έριξε στα 58,41μ. και ήρθε η πρωτοπόρος από την αρχή έως το τέλος, και χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Κινέζα Γίξιν Σου να καταγράψει τον κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, στέλνοντας τον δίσκο της στα 61,06μ.

Η επιτυχία τής Μαρίνας Χατζηκώστα πανηγυρίστηκε έξαλλα από την ίδια, τον προπονητή της και ολόκληρη την κυπριακή αποστολή στο Όρεγκον. Είναι το 5ο συνολικά μετάλλιό μας σε Παγκόσμια Κ20 και 3ο χάλκινο, με το αξιοσημείωτο ότι όλα κερδίστηκαν στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις. Να σημειώσουμε ότι η Χατζηκώστα θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο επόμενο Παγκόσμιο Κ20 το 2028!!!

* Η απονομή είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο το απόγευμα στις 16:00 (δηλαδή στις 02:00 τα ξημερώματα Σαββάτου για μας).

Θερμά συγχαρητήρια Μαρίνα Marina Hadjicosta, Κωνσταντίνε Σταύρου και στους γονείς σου Σάββα και Σιμώνη για την τεράστια επιτυχία σου και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κ20