ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρίνα Χατζηκώστα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρίνα Χατζηκώστα!

Ο τελικός τής δισκοβολίας ήταν άκρως ανταγωνιστικός και είχε όλα τα στοιχεία «ανατροπής» των μεγάλων διοργανώσεων

Η Μαρίνα Χατζηκώστα κατέκτησε πριν από λίγο (07/08/26, 05:25) το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Όρεγκον των ΗΠΑ, με καλύτερη την 4η βολή της στα 54,88μ. Είναι πραγματικά μία τεράστια επιτυχία για τη 17χρονη αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου, η οποία μόλις πρόσφατα (18/07/26) αναδείχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 ετών.

Ο τελικός τής δισκοβολίας ήταν άκρως ανταγωνιστικός και είχε όλα τα στοιχεία «ανατροπής» των μεγάλων διοργανώσεων. Η Χατζηκώστα, ούσα η δεύτερη μικρότερη τού τελικού, κατάφερε για ακόμα μία φορά να χειριστεί σωστά την εξέλιξη... Από την πρώτη βολή της μπήκε στην 3η θέση και παρέμεινε εκεί, παρόλο που άλλαξε χέρια το ασημένιο μετάλλιο... Η κορυφαία 17χρονη στον κόσμο, έριξε στις τρεις πρώτες βολές της στα 53,99μ., 53,96μ., 51,88μ. Στην 4η βολή ήρθε η κορυφαία στον κόσμο φέτος, Αμερικανίδα Τζασλίν Μάσι να περάσει στη 2η θέση με 56,17μ. και να ρίξει 4η την Χατζηκώστα, η οποία απάντησε αμέσως με βολή στα 54,88μ., αφήνοντας εκτός βάθρου τη δεύτερη Κινέζα. Άλλες ανατροπές δεν έγιναν και πριν ρίξει την 6η και τελευταία βολή της η Μαρίνα Χατζηκώστα είχε ήδη αναδειχθεί χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20. Απλώς φύλαξαν για το τέλος τις καλύτερες βολές τους οι δύο πρώτες... Αρχικά, η ασημένια Μάσι έριξε στα 58,41μ. και ήρθε η πρωτοπόρος από την αρχή έως το τέλος, και χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Κινέζα Γίξιν Σου να καταγράψει τον κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, στέλνοντας τον δίσκο της στα 61,06μ.

Η επιτυχία τής Μαρίνας Χατζηκώστα πανηγυρίστηκε έξαλλα από την ίδια, τον προπονητή της και ολόκληρη την κυπριακή αποστολή στο Όρεγκον. Είναι το 5ο συνολικά μετάλλιό μας σε Παγκόσμια Κ20 και 3ο χάλκινο, με το αξιοσημείωτο ότι όλα κερδίστηκαν στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις. Να σημειώσουμε ότι η Χατζηκώστα θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο επόμενο Παγκόσμιο Κ20 το 2028!!!

* Η απονομή είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο το απόγευμα στις 16:00 (δηλαδή στις 02:00 τα ξημερώματα Σαββάτου για μας).

Θερμά συγχαρητήρια Μαρίνα Marina Hadjicosta, Κωνσταντίνε Σταύρου και στους γονείς σου Σάββα και Σιμώνη για την τεράστια επιτυχία σου και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κ20

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοριέντες για Ρόδρι: «Η Ρεάλ δε χάνει παίκτες τέτοιου επιπέδου, δεν ήθελε ποτέ πραγματικά να τον αποκτήσει»

La Liga

|

Category image

Η Λίβερπουλ βρήκε τρόπο να νιώθει πως ο Ντιόγο Ζότα θα είναι πάντοτε κοντά της...

Premier League

|

Category image

Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Ράγιο Βαγεκάνο ο Ικάρντι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Θα φτάσει την ντουζίνα

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μάντεστερ Σίτι προχωράει με την απόκτηση του Ρούλι από τη Μαρσέιγ

Premier League

|

Category image

Επόμενος... σταθμός MLS για τον Σέρχι Ρομπέρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Βλάχοβιτς περιμένει, αλλά ποιος αποχωρεί;

La Liga

|

Category image

Φιλική τριάρα στην Ομόνοια Αραδίππου έριξε η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Λανσάρει άρωμα & σε καλεί να φτιάξεις το δικό σου από τις θρυλικές στιγμές των «μπλαουγκράνα»!

La Liga

|

Category image

«Αγγίζει» τον Εζρί Κόνσα η Άρσεναλ!

Premier League

|

Category image

Μάριους Κράιγκερ Λιντ: Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στο Conference χωρίς δεξί χέρι

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Επίσημο: Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο

La Liga

|

Category image

Επιβεβαιώνουν στην Ομόνοια για Ντιβέρν!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Παρί ανακοίνωσε την ανανέωση του Χομς

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη