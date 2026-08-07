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Ενοχλημένοι στο φούτσαλ με την εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ - Ανάρτηση Ψηλογένη και σχόλιο Βασιλείου

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενοχλημένοι στο φούτσαλ με την εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ - Ανάρτηση Ψηλογένη και σχόλιο Βασιλείου

Δείτε τι σημειώνουν αμφότεροι

Την αντίδραση του Πάρη Ψηλογένη έφερε η ψεσινή εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο των 100χρονων. Ο τερματοφύλακας των γαλαζοκιτρίνων στο φούτσαλ, παρουσιάζεται ενοχλημένος για το γεγονός πως δεν τιμήθηκε το εν λόγω τμήμα.

Παράλληλα, ο υπεύθυνος του τμήματος, Χάρης Βασιλείου, σχολίασε την ανάρτηση στο ίδιο… ύφος, καθώς έγραψε: «Μας έκαναν αναφορα για 2 δευτερόλεπτα όπως την ομάδα playstation του ΑΠΟΕΛ και μετά «απολογήθηκαν» για την παράλειψη! Το συγγνώμη είναι μισό χ****!».

Αναλυτικά: «Σε μιαν εκδήλωση για τα 100 του ΑΠΟΕΛ ΜΑΣ το μονο τμήμα που δεν κάλεσαν και δεν τίμησαν είναι αυτό του φουτσαλ APOEL Futsal Official Του φουτσαλ που πριν 2 μηνες έκανε φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 

Το τμήμα που ήταν το πρώτο θέμα.

Το τμήμα που κέρδισε Πρωτάθλημα

Το τμήμα που έκανε sold out  στα play off

Το τμήμα που ξεχωρίζει απο το πάθος  και την μαχητικότητα του κάθε αθλητή σε κάθε αγώνα.

Αξίζουμε περισσότερο σεβασμό απο τον πιο ψηλά μέχρι τον τελευταίο στο τμήμα του φουτσαλ!

Ραντεβού στα κλειστά όπως εμείς ξέρουμε!».

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