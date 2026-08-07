«Ενημερώσαμε την Ρεάλ ότι η απόφασή του είναι να ενταχθεί στη Μπαρτσελόνα»

Ο Ρόντρι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και πλέον οι Καταλανοί έχουν μπει σε συζητήσεις με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτησή του, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον Ατζέντη του έμπειρου χαφ.

Ο Πάολο Μπαρκέρο, μιλώντας σε ισπανικό Μέσο, ανέφερε ότι η πλευρά του Ρόντρι ενημέρωσε την Ρεάλ Μαδρίτης, από σεβασμό στις συζητήσεις που υπήρξαν ότι απόφασή του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

«Από σεβασμό προς την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς υπήρξαν άριστοι στις επαφές, ο Ρόντρι τους ενημέρωσε ότι η απόφασή του είναι να ενταχθεί στη Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ισπανού μέσου.

sdna.gr