Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ μπήκαν στη διεκδίκηση του Ρομέρο

Φουντώνει η μάχη για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο!

Ο διεθνής Αργεντινός αμυντικός όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Τότεναμ πριν από την έναρξη της φετινής Premier League, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει ότι μετά από την Ίντερ, δύο ακόμα ομάδες τον διεκδικούν!

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ ήρθαν τις τελευταίες ώρες σε επαφή με την Τότεναμ για χάρη του 28χρονου σέντερ μπακ, ενώ η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας έχει μιλήσει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, στο παιχνίδι παραμένει και η Ίντερ, η οποία έχει ήδη συμφωνήσει με την Τότεναμ, όμως περιμένει να κάνει πρώτα κάποιες πωλήσεις, έτσι ώστε να έχει την οικονομική δυνατότητα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.