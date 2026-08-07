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«Κερδίζει» τον κόσμο

ΓΗΠΕΔΟ

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«Κερδίζει» τον κόσμο

Ο ενθουσιασμός αναμένεται να βοηθήσει και στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

Η εικόνα του Απόλλωνα είναι τέτοια με τον Λοσάδα στον πάγκο, που όσο περνά ο χρόνος κερδίζει πιο πολύ τον κόσμο του. Από πολύ νωρίς την περσινή σεζόν, ο προπονητής κατάφερε να γίνει σύνθημα στα χείλη των απολλωνιστών. Η φετινή πορεία είναι ανάλογη, με την ομάδα να επιστρέφει στην Ευρώπη παίρνοντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Αυτός ο ενθουσιασμός του κόσμου αναμένεται να βοηθήσει και στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.

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