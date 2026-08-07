Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για την πρεμιέρα της Eredivisie

Η αυλαία της Eredivisie 2026/27 ανοίγει απόψε στις 21:00 με την αναμέτρηση της Καμπούρ απέναντι στην Εξέλσιορ, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πλούσιες στοιχηματικές επιλογές για την πρώτη αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η Καμπούρ προσφέρεται από τη Stoiximan σε απόδοση 2.52 για τη νίκη, η ισοπαλία βρίσκεται σε απόδοση 3.70, ενώ το διπλό της Εξέλσιορ προσφέρεται σε απόδοση 2.60.

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.65, ενώ το Under 2.5 βρίσκεται σε απόδοση 2.27.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά του σκορ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το 1-0 προσφέρεται στο 1.93, το 0-1 στο 1.98, το 1-1 σε απόδοση 2.15, το 2-1 σε απόδοση 3.65, το 1-2 σε απόδοση 3.70, το 2-0 σε απόδοση 4.05, το 0-2 σε απόδοση 4.15, το 2-2 σε απόδοση 5.40, ενώ το 3-3 προσφέρεται σε απόδοση 22.00.

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