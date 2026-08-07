ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καζάνι που... βράζει: Έντονες οι αντιδράσεις των Ομονοιατών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καζάνι που... βράζει: Έντονες οι αντιδράσεις των Ομονοιατών

Μια βόλτα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι αρκετή

Παρά το γεγονός πως η Ομόνοια κατάφερε να σκοράρει το γκολ της ισοφάρισης που της δίνει σαφώς μεγαλύτερες ελπίδες για πρόκριση (1-1) επί της Λίνκολν, ο κόσμος των πρασίνων στάθηκε στην εμφάνιση και... αντιδρά. 

Μια βόλτα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ειδικά στα επίσημα μέσα της Ομόνοιας, είναι αρκετή για να διαπιστωθεί η... ένταση. Οι φίλοι της ομάδας διαμαρτύρονται τόσο για την εμφάνιση όσο και για τον προγραμματισμό, γεγονός που προκάλεσε την ανάρτηση του μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας

Στην Ομόνοια τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως υπάρχει μεγάλη πίστη στο ρόστερ, ωστόσο οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες. Αποτέλεσμα; Ο κόσμος να μοιάζει με... καζάνι που βράζει, αφού κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με όσα παρουσιάζει το τριφύλλι εντός των τεσσάρων γραμμών.

Βέβαια, ενδεχόμενη ανατροπή και εντελώς αλλιώτικη εμφάνιση στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/08) θα φέρει τούμπα το υφιστάμενο κλίμα. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοριέντες για Ρόδρι: «Η Ρεάλ δε χάνει παίκτες τέτοιου επιπέδου, δεν ήθελε ποτέ πραγματικά να τον αποκτήσει»

La Liga

|

Category image

Η Λίβερπουλ βρήκε τρόπο να νιώθει πως ο Ντιόγο Ζότα θα είναι πάντοτε κοντά της...

Premier League

|

Category image

Λίβερπουλ: Πρόταση 115 εκατ. ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μπαρκολά

Premier League

|

Category image

Μεγάλος μεταγραφικός στόχος της Ράγιο Βαγεκάνο ο Ικάρντι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Θα φτάσει την ντουζίνα

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μάντεστερ Σίτι προχωράει με την απόκτηση του Ρούλι από τη Μαρσέιγ

Premier League

|

Category image

Επόμενος... σταθμός MLS για τον Σέρχι Ρομπέρτο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ο Βλάχοβιτς περιμένει, αλλά ποιος αποχωρεί;

La Liga

|

Category image

Φιλική τριάρα στην Ομόνοια Αραδίππου έριξε η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Λανσάρει άρωμα & σε καλεί να φτιάξεις το δικό σου από τις θρυλικές στιγμές των «μπλαουγκράνα»!

La Liga

|

Category image

«Αγγίζει» τον Εζρί Κόνσα η Άρσεναλ!

Premier League

|

Category image

Μάριους Κράιγκερ Λιντ: Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στο Conference χωρίς δεξί χέρι

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Επίσημο: Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο

La Liga

|

Category image

Επιβεβαιώνουν στην Ομόνοια για Ντιβέρν!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Παρί ανακοίνωσε την ανανέωση του Χομς

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη