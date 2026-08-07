Καζάνι που... βράζει: Έντονες οι αντιδράσεις των Ομονοιατών

Παρά το γεγονός πως η Ομόνοια κατάφερε να σκοράρει το γκολ της ισοφάρισης που της δίνει σαφώς μεγαλύτερες ελπίδες για πρόκριση (1-1) επί της Λίνκολν, ο κόσμος των πρασίνων στάθηκε στην εμφάνιση και... αντιδρά.

Μια βόλτα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ειδικά στα επίσημα μέσα της Ομόνοιας, είναι αρκετή για να διαπιστωθεί η... ένταση. Οι φίλοι της ομάδας διαμαρτύρονται τόσο για την εμφάνιση όσο και για τον προγραμματισμό, γεγονός που προκάλεσε την ανάρτηση του μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στην Ομόνοια τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως υπάρχει μεγάλη πίστη στο ρόστερ, ωστόσο οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες. Αποτέλεσμα; Ο κόσμος να μοιάζει με... καζάνι που βράζει, αφού κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με όσα παρουσιάζει το τριφύλλι εντός των τεσσάρων γραμμών.

Βέβαια, ενδεχόμενη ανατροπή και εντελώς αλλιώτικη εμφάνιση στη ρεβάνς της Πέμπτης (13/08) θα φέρει τούμπα το υφιστάμενο κλίμα.