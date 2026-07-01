Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός μέσω της οποίας ενημερώνει για την μεταγραφή του Ελλαδίτη επιθετικού, Παναγιώτη Τζίμα.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζίμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Παναγιώτης Τζίμας προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει συνολικά 195 συμμετοχές, 35 γκολ και 13 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του ΠΑΟΚ Β' και της Κηφισιάς.

Υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, καταγράφοντας συμμετοχές με τις Εθνικές U17, U18 και U19.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Τζίμα στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».