ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κάτοικος Λευκωσίας ο Παναγιώτης Τζίμας

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιθετικός

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός μέσω της οποίας ενημερώνει για την μεταγραφή του Ελλαδίτη επιθετικού, Παναγιώτη Τζίμα. 

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζίμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Παναγιώτης Τζίμας προέρχεται από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει συνολικά 195 συμμετοχές, 35 γκολ και 13 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του ΠΑΟΚ Β' και της Κηφισιάς.

Υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, καταγράφοντας συμμετοχές με τις Εθνικές U17, U18 και U19.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Τζίμα στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H… ελπίδα πεθαίνει τελευταία

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος και ορεξάτος ΠΑΟΚ ξεκινάει με το δεξί στην εποχή Λίσι καθαρίζοντας την Μπέβερεν

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκίνημα στα φιλικά με άνετη τεσσάρα για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Τρεις νεκροί στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση του Μεξικού

World Cup 2026

|

Category image

Απολλωνίστας ο Όζμπολτ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Από το Προεδρικό στο πλατό: Σχολιαστής για το Μουντιάλ ο Χριστοδουλίδης - Η ομάδα που στηρίζει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα της σεζόν με Κακουλλή - Μοντνόρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης μεταξύ Αγγλίας και Κονγκό

World Cup 2026

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: «Ο πατέρας μου μάζευε φαγητό από το δρόμο, αυτό είναι πίεση!»

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημο με Κιντιγιά στη Νέα Σαλαμίνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αποκλείστηκες; Έφυγες - Επτά προπονητές του Μουντιάλ 2026 έχουν ήδη απολυθεί!

World Cup 2026

|

Category image

Το ρεκόρ του Ντεσάμπ, το νέο που... κυνηγάει και ο τελικός

World Cup 2026

|

Category image

Κακουλλής: «Τους είπα ότι αν πίστευαν πως έχω θέση στην Ομόνοια, είμαι εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρόεδρος Πράσινου Ακρωτηρίου: «Εχουμε 100% πιθανότητες να νικήσουμε την Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Στο πιο μικρό στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο τελευταίος... χορός για CR7 ή Μόντριτς

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη