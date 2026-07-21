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Ανακοίνωσε Γιώργο Οκκά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Γιώργο Οκκά!

Μεταγραφική εξέλιξη με τον Γιώργο Οκκά

Στον Ολυμπιακό συνεχίζει την καριέρα του ο Γιώργος Οκκάς με τους μαυροπράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του. 

Αναλυτικά:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Γιώργου Οκκά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1 έτους.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Ο Γιώργος Οκκάς προέρχεται από τις ακαδημίες της Ανόρθωσης και της Fulham, ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στη Rio Ave. Την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, με τη μορφή δανεισμού από την πορτογαλική ομάδα.Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Κύπρου, καταγράφοντας 12 συμμετοχές και 1 γκολ.Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Οκκά στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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