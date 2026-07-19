Ανακοίνωσε Δούμα ο Ολυμπιακός
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μεταγραφική εξέλιξη στους μαυροπράσινους με την απόκτηση του Αλέξανδρου Δούμα
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Δούμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1 χρόνου.Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, με ύψος 1,87 μ., αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Ο Αλέξανδρος Δούμας προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης, τον ΠΑΟ Ρουφ, τον Παλλαυρεωτικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα. Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, καταγράφοντας συνολικά 35 συμμετοχές.Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Δούμα στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!»