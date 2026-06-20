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Φιρμάνι για Νιάισον Ρόσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Φιρμάνι για Νιάισον Ρόσα

Από την Βραζιλιά στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής της ομάδας της Λευκωσίας

Mε ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Νιάισον Ρόσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 1+1 χρόνων. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής. Μέχρι τώρα στην καριέρα έπαιξε σε ομάδες της πατρίδας του και στην Πορτογαλία.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Nhayson Rosa, για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Ο Nhayson ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στη Βραζιλία, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Πορτογαλία. Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Tarxien Rainbows FC στη Μάλτα, με την οποία κατέγραψε 34 συμμετοχές, 8 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Καλωσορίζουμε τον Nhayson στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

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