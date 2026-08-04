Η σπουδαία κίνηση του Μέσι μετά τις φωτιές στην Ισπανία

Η δωρεά ύψους 80.000 ευρώ του Λιονέλ Μέσι για την αποκατάσταση της περιοχής Σιέρα Οέστε της Μαδρίτης αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή οικονομική ενίσχυση.

Πρόκειται για μια κίνηση αλληλεγγύης, που αποτυπώνει τη στήριξη ενός από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο προς τους ανθρώπους των οποίων η ζωή επηρεάστηκε από τις πυρκαγιές και τις καταστροφές που υπέστη η συγκεκριμένη περιοχή της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης.

Η είδηση έγινε γνωστή από την πρόεδρο της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο. «Οι κάτοικοι της Μαδρίτης ανυπομονούν να τον υποδεχθούν ξανά σύντομα και να του χαρίσουν το χειροκρότημα που του αξίζει», ήταν τα πρώτα της λόγια σε ανάρτησή της στα social media, όπου γνωστοποίησε τη δωρεά.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αποκατάσταση των υποδομών, των φυσικών εκτάσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια των αρμόδιων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, η στήριξη προσωπικοτήτων με την επιρροή και τη δυναμική του Μέσι αποτελεί παράλληλα μια σημαντική ηθική ενίσχυση για όλους όσοι εργάζονται καθημερινά, προκειμένου να επαναφέρουν την κανονικότητα στους πληγέντες δήμους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μέσι προχωρά σε μια τέτοια δωρεά. Ο Αργεντινός σταρ έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση μέσω του «Leo Messi Foundation», το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη στήριξη ευάλωτων παιδιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Το 2020, προσέφερε 500.000 ευρώ σε νοσοκομεία της Αργεντινής για την αγορά αναπνευστήρων, μόνιτορ και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια χρονιά, δώρισε ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ στο «Hospital Clínic» της Βαρκελώνης και σε άλλα ισπανικά κέντρα υγείας για τη μάχη κατά της πανδημίας.

Παράλληλα, ως πρεσβευτής της UNICEF από το 2010, έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για την Αϊτή μετά τον καταστροφικό σεισμό, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Συρία.

athletiko.gr