Ομόνοια: Η αποστολή για Γιβραλτάρ - Εκτός Άιτινγκ και Οντουμπάτζο

Οι πράσινοι ενημερώνουν για την αποστολή του αγώνα με την Λίνκολν στο Γιβραλτάρ. Δεν ταξιδεύουν οι Άιτινγκ και Οντουμπάτζο καθώς και οι τιμωρημένοι Κακουλλής, Νεγκό και Κουλιμπαλί.

Αναλυτικά:

Παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή στο ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ενόψει της αναμέτρησης (06/08, 20:00) με την Lincoln Red Imps.

Πρόγραμμα

04.08.26, 18:30 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

04.08.26, 23:30 | Άφιξη στη Μάλαγα

05.08.26, 19:20 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Europa Point Stadium»

05.08.26, 20:00 | Προπόνηση στο «Europa Point Stadium» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

06.08.26, 20:00 | Lincoln Red Imps – ΟΜΟΝΟΙΑ

07.08.26, 14:00 | Αναχώρηση από το Γιβραλτάρ

07.08.26, 18:40 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Χριστοφόρου, Κούσουλος, Μπάλκοβετς, Χρίστου, Κωνσταντινίδης, Παναγιώτου, Σίμιτς, Μάριτς, Καζακαίος, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Παναγή, Ευαγγέλου, Νεοφύτου, Ντιονί.