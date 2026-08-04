Προπονητής Μπραν: «Ο Απόλλωνας μπορεί να τιμωρήσει το παραμικρό λάθος»

Διαβάστε όσα είπε:

«Ο Απόλλωνας είναι μία ομάδα με εμπειρία που λειτουργεί πολύ καλά. Έχει προσωπικότητες στα αποδυτήρια και είναι ικανή να τιμωρήσει το παραμικρό αμυντικό λάθος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να τους αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα αν μπούμε δυνατά από την αρχή»

Σε ότι έχει να κάνει με την προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Απόλλωνα, οι Νορβηγοί ενημέρωσαν πως έχει ξεπεράσει τις 10.000!