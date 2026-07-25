Φιλική νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΛ

Φιλική νίκη με 2-1 επί της ΑΕΛ πήρε ο Ολυμπιακός σε αναμέτρηση που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στο κοινοτικό στάδιο της Παρεκκλησιάς.

Οι μαυροπράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυνηγόπουλο να σκοράρει αμφότερα τα γκολ, ενώ η ομάδα της Λεμεσού μείωσε στην επανάληψη με τον Παπαγεωργίου.

Αυτό ήταν το δεύτερο φιλικό και για τις δύο ομάδες που είχαν αντίστροφο αποτέλεσμα από το πρώτο τους, καθώς η ΑΕΛ είχε νικήσει στο πρώτο με 2-1 την Καρμιώτισσα ενώ ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-0 από τον ΑΠΟΕΛ.

Για τους γαλαζοκίτρινους ακολουθεί το φιλικό με την Ομόνοια Αραδίππου στις 29/7 και για τους μαυρορπάσινους αυτό με την ΕΝΥ Ύψωνα στη 1/8.

Η ΑΕΛ ξεκίνησε με τους Καπίνο, Κονσεϊσάο, Καρώ, Ντένσγουιλ, Χριστοφή, Ζόκε, Μιλοσάβλιεβιτς, Ταβάρες, Τσατάκοβιτς, Σινγκ, Γκομίς.

O Oλυμπιακός από την άλλη ξεκίνησε με τους Κυριάκου, Μιχαηλίδη, Φελίπε, Γκόμες, Ρόσα, Πεχλιβάνη, Προκόπ, Οκκά, Λόλη, Βρίκκη και Κυνηγόπουλο.