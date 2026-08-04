Καρμιώτισσα: «Τιμή και ευθύνη αν αγωνιστούμε στο Τσίρειο, όχι νέες αντιπαραθέσεις»

«Υπάρχουν γήπεδα που απλώς φιλοξενούν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το Τσίρειο Στάδιο όμως συγκαταλέγεται αναμφίβολα στην κατηγορία των γηπέδων που φιλοξενούν την ιστορία μιας ολόκληρης πόλης.

Για δεκαετίες ολόκληρες, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο και ευρύτερα τον αθλητισμό της Λεμεσού.

Εκεί γεννήθηκαν αναμνήσεις, πανηγυρίστηκαν επιτυχίες, γράφτηκαν σημαντικές σελίδες της αθλητικής ιστορίας της πόλης και μεγάλωσαν γενιές φιλάθλων.

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Τσιρείου αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία να κοιτάξουμε το μέλλον. Ο τόπος δεν έχει ανάγκη από περισσότερες αντιπαραθέσεις ή αναζήτηση ευθυνών. Έχει ανάγκη από συνεργασία, συνεννόηση και κοινή προσπάθεια, ώστε ένα ιστορικό αθλητικό σύμβολο να αποκτήσει ξανά τον ρόλο που του αξίζει.

Η Καρμιώτισσα FC έχει ήδη υποβάλει αίτημα για τη χρήση του Τσιρείου σταδίου, ως έδρα της.

Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί ασφαλώς τις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας μας, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε σε αυτή την προοπτική μια ευκαιρία να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, πάντοτε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε το Τσίρειο να ξαναγίνει ένας ζωντανός χώρος άθλησης και υπερηφάνειας για τη Λεμεσό και το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Για εμάς, η αξία ενός ιστορικού σταδίου δεν βρίσκεται μόνο στο παρελθόν του. Βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητά του να συνεχίσει να υπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Να φιλοξενεί ποδόσφαιρο, αθλητές, να ενώνει ανθρώπους, να γεμίζει με οικογένειες, με παιδιά.

Ως Καρμιώτισσα FC, δεν ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε από μόνοι μας να αλλάξουμε την πορεία ενός τόσο σημαντικού χώρου. Πιστεύουμε όμως ότι κάθε νέα αρχή ξεκινά όταν άνθρωποι, οργανισμοί και θεσμοί επιλέγουν να συνεργαστούν με κοινό όραμα.

Εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα να αγωνιστούμε στο Τσίρειο, θα το θεωρήσουμε ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Θα το υπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία του, την προσφορά της οικογένειας Τσίρου και όλους όσοι συνέδεσαν τη διαδρομή τους με αυτόν τον εμβληματικό χώρο.

Τα ιστορικά σύμβολα του αθλητισμού ανήκουν στο παρόν και στο μέλλον. Οφείλουμε να τα κρατούμε ζωντανά, να υπηρετούν την κοινωνία, να εμπνέουν τους νέους και να παραδίδονται στις επόμενες γενιές ως ζωντανή παρακαταθήκη της ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιών μας».