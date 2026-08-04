Εξέλιξη με Σαλάχ!

Έτοιμη να κάνει το μεταγραφικό «μπαμ» με Σαλάχ η Τράμπζονσπορ!

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Τράμπζονσπορ συμφώνησε με τον ηγέτη τον Αιγύπτιο σταρ για συμβόλαιο το οποίο θα είναι διετούς διάρκειας.

Το συμβόλαιο του Σαλάχ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ μετά από την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, θα είναι ηγεμονικό, με απίστευτες ετήσιες οι οποίες θα αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ, ενώ ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρουν ότι θα λαμβάνει και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (20%) από τα κέρδη των πωλήσεων των εμφανίσεων με το όνομά του.

🚨 Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 4, 2026

sport-fm.gr