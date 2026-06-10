Ανακοίνωση για Πική

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ιάσονα Πική, μετά την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσής του από ομάδα του εξωτερικού.

Ο Ιάσονας φόρεσε τη μαυροπράσινη φανέλα σε 49 επίσημους αγώνες, καταγράφοντας 14 γκολ και 3 ασίστ, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια.

Με το πάθος, την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό του, κέρδισε τον σεβασμό όλων στο Σωματείο και άφησε το δικό του αποτύπωμα στον Ολυμπιακό.

Ευχαριστούμε τον Ιάσονα για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο εξωτερικό.

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, Ιάσονα!