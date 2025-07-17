Το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης φάσης του νέου πρωταθλήματος
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η έναρξη του Πρωταθλήματος, του 87ου στην ιστορία του θεσμού, είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 23 - 24 Αυγούστου 2025 και η ολοκλήρωση του για το Σαββατοκύριακο στις 23 - 24 Μαϊου 2026.
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 14 ομάδων σε δύο φάσεις και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 26 αγωνιστικές.
Στη συνέχεια οι έξι πρώτες ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο γύρους (10 αγωνιστικές) για ανάδειξη της πρωταθλήτριας και οι υπόλοιπες οκτώ, θα αγωνιστούν σε ένα γύρο επτά αγωνιστικών και οι τρεις τελευταίες, θα υποβιβαστούν στη Β' Κατηγορία.
Οι ομάδες μεταφέρουν στη Β' φάση τους βαθμούς που πήραν στην Α' φάση του Πρωταθλήματος.
Λεπτομέρειες ενόψει της νέας διοργάνωσης, δόθηκαν από το Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ Ανθούλη Μυλωνά πριν αρχίσει η διαδικασία της σημερινής κλήρωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:
Αγωνιστική 1 (23.08.2025 – 24.08.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Αγωνιστική 2 (30.08.2025 – 31.08.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Αγωνιστική 3 (13.09.2025 – 14.09.2025)
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 4 (20.09.2025 – 21.09.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 5 (27.09.2025 – 28.09.2025)
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγωνιστική 6 (04.10.2025 – 05.10.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγωνιστική 7 (18.10.2025 – 19.10.2025)
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Αγωνιστική 8 (25.10.2025 – 26.10.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Αγωνιστική 9 (01.11.2025 – 02.11.2025)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 10 (08.11.2025 – 09.11.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 11 (22.11.2025 – 23.11.2025)
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 12 (29.11.2025 – 30.11.2025)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 13 (06.12.2025 – 07.12.2025)
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Αγωνιστική 14 (13.12.2025 – 14.12.2025)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
Αγωνιστική 15 (20.12.2025 – 21.12.2025)
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 16 (03.01.2026 - 04.01.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Αγωνιστική 17 (10.01.2026 – 11.01.2026)
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 18 (17.01.2026 – 18.01.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 19 (24.01.2026 – 25.01.2026)
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 20 (31.01.2026 – 01.02.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγωνιστική 21 (07.02.2026 – 08.02.2026)
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 22 (14.02.2026 – 15.02.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Αγωνιστική 23 (21.02.2026 – 22.02.2026)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 24 (28.02.2026 – 01.03.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 25 (07.03.2026 – 08.03.2026)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Αγωνιστική 26 (14.03.2026 – 15.03.2026)
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ