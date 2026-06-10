Αρχή με τον νέο προπονητή

Μετά από περίπου 13 χρόνια, διάστημα στο οποίο υπηρέτησε από άλλα πόστα στο διοικητικό συμβούλιο, ο Πέτρος Σάββα επέστρεψε και πάλι στον προεδρικό θώκο του Ολυμπιακού. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που του δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (08/06), μαζί με τους συνεργάτες του, ξεκινάνε πιο εντατική δουλειά, ώστε να δημιουργηθεί ένα δυνατό σύνολο ενόψει της νέας χρονιάς.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι Νίκος Νουρής, Πάρης Φωκαΐδης, Μιχάλης Λουκά, Κυριάκος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Παναρέτου, Άκης Κελεπέσιης, Κώστας Στασόπουλος και Χριστάκης Μαούρης. Στην αποψινή, πρώτη, συνεδρία του νέου διοικητικού συμβουλίου, θα γίνει ο καταρτισμός σε σώμα κι ακολούθως θα τεθούν επί τάπητος τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν.

Πρώτο μέλημα να παρθεί απόφαση για τον προπονητή. Τις προηγούμενες ημέρες παρουσιαζόταν ως φαβορί ο Γιώργος Κωστή, όμως επισήμως λέγεται ότι ο Ελλαδίτης τεχνικός είναι ένας από τους τρεις υποψηφίους, μαζί με έναν Κύπριο και ένα ξένο προπονητή.