Παίρνει το χρίσμα ο Σάββα

Πραγματοποιείται σήμερα (08/06), στις 18:30, στο οίκημα του σωματείου, η εκλογική γενική συνέλευση του Ολυμπιακού, η οποία αποτελεί συνέχεια της γενικής συνέλευσης της 28ης Μαΐου (όπου έγινε ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός της απελθούσας διοίκησης για την περασμένη σεζόν) και θα έχει ως βασικό αντικείμενο την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, παρουσία στον χώρο της γενικής συνέλευσης δικαιούνται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου και τα επίτιμα μέλη. Το χρίσμα αναμένεται να δοθεί στον νυν αντιπρόεδρο του σωματείου, Πέτρο Σάββα, ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα για την προεδρία με ολοκληρωμένο συνδυασμό.

Μετά τις εκλογές αναμένεται σιγά-σιγά να εντατικοποιηθεί ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν, με πρώτο και μεγάλο κεφάλαιο το θέμα προπονητή, με τις επιλογές των Μαρίνου Σατσιά και Γιώργου Κωστή να φέρονται ως οι δύο επικρατέστερες.