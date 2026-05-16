Έκανε το τρία στα τρία και κράτησε τον Ολυμπιακό στην κατηγορία ο Χριστοφή!

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γράψει ότι ο Μάριος Χριστοφή όταν ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού, είχε μπροστά του ένα βουνό να ανέβει και ένα στοίχημα να αποδείξει τις προπονητικές του ικανότητες.

Μετά και τη χθεσινή του νίκη, ο 50χρονος προπονητής κατάφερε να πετύχει το τρία στα τρία, το απόλυτο δηλαδή, απέναντι σε Ανόρθωση, ΑΕΛ και Ομόνοια Αραδίππου, παραμένοντας στη μεγάλη κατηγορία.

Αυτό που μένει να δούμε είναι εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού θα τον επιβραβεύσει με ένα επιπλέον συμβόλαιο αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου προπονητής και όχι σαν υπηρεσιακός, ή αν θα ψάξει κάτι καινούριο για τον πάγκο στη νέα σεζόν.

Αντρέας Πολυκάρπου