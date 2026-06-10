ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικά δεν ήταν step down το Ισραήλ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τελικά δεν ήταν step down το Ισραήλ

Όταν ο Λοΐζος Λοΐζου έπαιρνε την απόφαση να αφήσει την Ομόνοια για να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ, δεν έλειψαν τα πικρόχολα σχόλια.

Αυτά του στιλ… Τι έχει να ζηλέψει το εκεί πρωτάθλημα από το δικό μας. Ή το άλλο ότι έτσι κάνει βήμα - πίσω στην καριέρα του. Και ένα τρίτο του… ξεκάθαρα το μόνο που τον νοιάζει είναι το πιο υψηλό συμβόλαιο.

Ο Λοΐζου δεν έκρυψε από πολύ πιο πριν την θέλησή του να αγωνιστεί σε ομάδα του εξωτερικού. Το προσπάθησε στην Ολλανδία, δεν του βγήκε… Όμως επέμεινε. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία να πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ, θεώρησε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να αποτελέσει σκαλοπάτι για τον ίδιο για να πετύχει αυτό που είχε εξ αρχής στο μυαλό του.

Ναι, τα χρήματα πάντοτε παίζουν ρόλο στην απόφαση ενός ποδοσφαιριστή. Γιατί; Γιατί είναι πολλά… Πάρα πάρα πολλά συγκριτικά με άλλου είδους εργασίες. Αλλά αυτό είναι μία άλλη κουβέντα που θέλουμε κάτι τόμους για να μπούμε σε βάθος συζήτησης.

Anyway…

Ο Λοΐζου κατάφερε να γίνει... Ο σταρ στην Χάποελ. Και τους σταρ τους βλέπουν πολύ πιο εύκολα διότι λάμπουν. Σύντομα αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας από τους Ισραηλινούς. Πήρε τα πάνω του και έγινε πρωταγωνιστής. «Χρησιμοποίησε» λοιπόν αυτό, για να πετύχει την… καλή. Εδώ να πούμε πως με την φανέλα της Χάποελ έπαιξε 37 παιχνίδια σκοράροντας 7 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ.

Ο Ερυθρός Αστέρας τον λόκαρε ως στόχο και φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Η Χάποελ πήρε χρήμα, η Ομόνοια πήρε χρήμα, ο ίδιος πήρε ένα τεράστιο συμβόλαιο αλλά το πιο σημαντικό είναι πως πέτυχε τον στόχο του... Απέδειξε πως μάλλον δεν ήταν step down το Ισραήλ.

Τώρα του έμεινε να καθιερωθεί σε πιο υψηλό επίπεδο. Το πιο δύσκολο ωστόσο γι αυτόν, δεν είναι να προσαρμοστεί στο επίπεδο του πρωταθλήματος της Σερβίας. Άλλωστε εκεί μία, το πολύ δύο ομάδες πρωταγωνιστούν συνήθως.

Το πιο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί στην ίδια τη νέα του ομάδα και να γίνει και εκεί… σταρ. Άλλωστε, εδώ που λέμε, απ΄όταν μπήκε πρώτη φορά στο ΓΣΠ με την φανέλα της Ομόνοιας, όντας περίπου έφηβος, άρχισε να λάμπει το δικό του άστρο.

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑποψειςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βρήκε με Κρέσπο ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε Juan Torrijo η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα δεν προχωράει στην αγορά του Ράσφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κριστιάνο: «Ποτέ δεν είπα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τελικά δεν ήταν step down το Ισραήλ

Απόψεις

|

Category image

Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσει τέταρτος ο Παναθηναϊκός και να ξεχάσουμε το Europa League»!

Ελλάδα

|

Category image

Λοΐζου: «Μου αρέσει να ντριμπλάρω, να σκοράρω και να δίνω ασίστ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη με Čavlina στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μέσι έφτασε πλέον να παίζει με… γιο πρώην συμπαίκτη του!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Προανήγγειλαν Λοΐζου με Συρτάκι οι Σέρβοι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτά είναι τα ρεκόρ που κυνηγάει ο Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Τέλος τα φιλικά, η συνέχεια το Φθινόπωρο με Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Οι Νορβηγοί πήγαν στις ΗΠΑ... προετοιμασμένοι - Πήραν μαζί τους σεφ και... 300 κιλά ψάρια!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος νέος CEO

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη