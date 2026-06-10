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Λοΐζου: «Μου αρέσει να ντριμπλάρω, να σκοράρω και να δίνω ασίστ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λοΐζου: «Μου αρέσει να ντριμπλάρω, να σκοράρω και να δίνω ασίστ»

Οι πρώτες δηλώσεις του διεθνούς επιθετικού με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα

Ο Λοΐζος Λοΐζου ανακοινώθηκε από την σερβική ομάδα και προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο site του συλλόγου. 

Διαβάστρε όσα είπε ο πρώην άσος της Ομόνοιας: 

«Επέλεξα τον Ερυθρό Αστέρα επειδή είναι ένας πραγματικά σπουδαίος σύλλογος. Θέλω να ανταγωνίζομαι σπουδαίες ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο και να παλεύω για τη νίκη σε κάθε αγώνα. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου και τις δικές μου ικανότητες, αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσω κάτι, θα τόνιζα ότι μου αρέσει να ντρίμπλαρω. Μου αρέσει επίσης να βοηθάω τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο, να σκοράρω γκολ, να δίνω ασίστ και γενικά να προσφέρω στην ομάδα, γιατί η ομάδα είναι πάντα πάνω απ' όλα και αυτό είναι το πιο σημαντικό»

«Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, φυσικά. Στο τέλος, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα και σε κάθε προπόνηση, και στο τέλος, μαζί, θα δούμε τι θα πετύχουμε στην πορεία»

 

 

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