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Καρφιά Ταρέμι για το φετινό Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Καρφιά Ταρέμι για το φετινό Μουντιάλ!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού και εκ των αρχηγών του Ιράν αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάνοντας λόγο για αυξημένη ένταση γύρω από τη διοργάνωση.

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα που επικρατεί ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξέφρασε ο Μεχντί Ταρέμι, με τον διεθνή επιθετικό του Ολυμπιακού να στέκεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αποστολή του Ιράν πριν από τη διοργάνωση.

Η εθνική ομάδα του Ιράν προετοιμάζεται στο Μεξικό για τους αγώνες του 7ου ομίλου απέναντι σε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο, με τους αγώνες να γίνονται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα που αφορούσαν την έκδοση βίζας για μέλη της αποστολής.

Ο 33χρονος φορ, που συμμετέχει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του, τόνισε πως σε αντίθεση με προηγούμενες διοργανώσεις δεν αισθάνεται το κλίμα παγκόσμιας γιορτής και ενότητας που συνήθως συνοδεύει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Όπως σημείωσε, η ένταση είναι εμφανής γύρω από τη διοργάνωση, αφήνοντας να εννοηθεί πως ζητήματα όπως οι καθυστερήσεις και οι αρνήσεις χορήγησης βίζας έχουν επηρεάσει το γενικότερο κλίμα λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έχω συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και πάντα λένε ότι μόλις κατεβείς από το αεροπλάνο και μπεις στη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, υπάρχει μια μοναδική ατμόσφαιρα φιλικότητας και παγκόσμιας ενότητας. Δυστυχώς, δεν το νιώθω αυτή τη στιγμή.

Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Μουντιάλ. Το αισθάνεσαι στην ατμόσφαιρα και δυστυχώς, αυτό οφείλεται σε ενέργειες, όπως οι αρνήσεις χορήγησης βίζας. Ίσως αυτό να είναι απλώς το προσωπικό μου συναίσθημα».

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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