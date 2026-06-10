Ανακοίνωσε Juan Torrijo η ΑΕΚ

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λάρνακας:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Juan Torrijo για τα επόμενα δύο χρόνια, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Απόδοσης και Ιατρικού Επιτελείου (Head of Performance and Medical Department).

Ο Juan Torrijo διαθέτει μία ιδιαίτερα πλούσια και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Valencia CF, όπου διετέλεσε μεταξύ άλλων Διευθυντής Μεθοδολογίας και Επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής Απόδοσης. Ακολούθως εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του ισπανικού συλλόγου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της La Liga, του Κυπέλλου UEFA και του UEFA Super Cup.

Στη συνέχεια κατείχε σημαντικές θέσεις στα τεχνικά επιτελεία των Maccabi Tel Aviv, Brighton & Hove Albion, Chongqing Dangdai Lifan, Shenzhen FC, της Εθνικής Ομάδας του Ισημερινού και της Kasımpaşa SK, συνεργαζόμενος με καταξιωμένους προπονητές όπως οι Unai Emery, Pako Ayestarán, Óscar García, Jordi Cruyff, Peter Bosz, Shota Arveladze και Aitor Karanka. Σε συλλογικό επίπεδο κατέκτησε αρκετούς τίτλους, ενώ συμμετείχε επανειλημμένα στους ομίλους του UEFA Champions League και του UEFA Europa League.

Καλωσορίζουμε τον Juan Torrijo στην οικογένεια της ΑΕΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του.