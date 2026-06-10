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Τα σενάρια για τον αντί-Μακρίδη και ο νέος προπονητής

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα σενάρια για τον αντί-Μακρίδη και ο νέος προπονητής

Εν αναμονή εξελίξεων

Πρόωρα ολοκληρώνεται η συνεργασία της Ανόρθωσης με τον Απόστολο Μακρίδη, με τον οποίον η συμφωνία είχε διάρκεια  άλλα δύο χρόνια.

Εν τέλει, έναν χρόνο μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, ο Απόστολος Μακρίδης αποτελεί παρελθόν, με την «Κυρία» να βρίσκεται στην αναζήτηση για νέο τεχνικό διευθυντή. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τον ρόλο αυτό να αναλαμβάνει ο Βαλεντίνος Σιέλης, ο οποίος προ ημερών είχε αποχωρήσει από την Ομόνοια Αραδίππου όπου είχε χρέη αθλητικού διευθυντή. Από εκεί και πέρα, ανοικτό παραμένει και το θέμα του νέου προπονητή, αφού ως γνωστόν ο Μάουρο Καμορανέζι αποχώρησε, καθώς και αυτό της στελέχωσης του ρόστερ. 

Στις εκκρεμότητες παραμένει η παραμονή ή όχι του Κίκο, καθώς και το θέμα επέκτασης του συμβολαίου του Σένσι (σ.σ. με τον δεύτερο φυσικά υπάρχει συμβόλαιο τη νέα χρονιά). Εξέλιξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες και για τον Σεργίου, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Νέα Σαλαμίνα και θα πρέπει να καταβληθεί η σχετική ρήτρα για να παραμείνει στο δυναμικό της Ανόρθωσης. Θυμίζουμε ότι, λόγω της ποινής του εμπάργκο μεταγραφών, δεν υπάρχει η δυνατότητα για την «Κυρία» να προσθέσει νέους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της.

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