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Η Μπαρτσελόνα δεν προχωράει στην αγορά του Ράσφορντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπαρτσελόνα δεν προχωράει στην αγορά του Ράσφορντ

Όπως όλα δείχνουν η Μπαρτσελόνα δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιας και θεωρείται... εκτός μπάτζετ.

Η Μπαρτσελόνα την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε το νταμπλ, μιας και σήκωσε την La Liga, αλλά και το ισπανικό Super Cup, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν για δεύτερη σερί χρονιά την κατάκτηση του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της πορείας της ομάδας του Ισπανού τεχνικού προς την κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου ήταν ο Μάρκους Ράσφορντ, ο δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιθετικός, σκόραρε 14 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ σε 49 παιχνίδια, κερδίζοντας παράλληλα, μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026.

Όμως, τα παραπάνω νούμερα δεν φαίνεται να ήταν ικανά για να πείσουν τους πρωταθλητές Ισπανίας να πληρώσουν την ρήτρα 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους, με τον σύλλογο από την Καταλονία να κάνει γνωστή αυτή του την απόφαση το μεσημέρι της Τετάρτης (10/06).

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα δεν έχει καμία πρόθεση να ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή, καθώς μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άντονι Γκόρντον για 80 εκατομμύρια ευρώ πριν από δύο εβδομάδες, θεωρώντας τον διεθνή εξτρέμ πολύ... ακριβό για το μπάτζετ της, προτεραιότητά της πλέον είναι να αποκτήσει έναν επιθετικό για να αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τον Χουλιάν Άλβαρες ως τον βασικό της στόχο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «μπλαουγκράνα» εξακολουθούν να εξετάζουν την περίπτωση της απόκτησης του Ράσφορντ, όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», αλλά αρκετά πράγματα πρέπει να συμβούν πρώτα. Πρώτον, ο σύλλογος πρέπει να ολοκληρώσει την άφιξη ενός «εννιαριού». Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μια αποχώρηση στην επιθετική γραμμή, ο Ραφίνια διεκδικείται έντονα ξανά από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τόσο ο Φεράν Τόρες όσο και ο Mπαρτάτζι έχουν επίσης... μνηστήρες.

Τέλος, ο Ράσφορντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να συμφωνήσουν σε επαναδιαπραγμάτευση των ήδη συμφωνημένων όρων, μειώνοντας το ποσό της μεταγραφής.

athletiko.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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