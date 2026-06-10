Τα βρήκε με Κρέσπο ο ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών, προς τον José Ángel Crespo. Ευχαριστούμε τον πρώην ποδοσφαιριστή μας για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Συνεχίζουμε, βήμα με βήμα να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να κοιτάζουμε προς την επόμενη μέρα. Καλούμε τον κόσμο μας να παραμείνει δίπλα στην ομάδα, δίπλα στον ΑΠΟΕΛ.