Τέλος ο Σεμέδο από την Ομόνοια!

Σεμέδο... τέλος για τους πράσινους!

Με μία ανάρτηση στο instagram, ο Γουίλι Σεμέδο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Ομόνοια.

Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στην απόκτηση ενός ακραίου επιθετικού πρώτης γραμμής για να αντικαταστήσουν έναν εκ των κορυφαίων παικτών τους την περσινή σεζόν.

Το μήνυμα του:

Μετά από τρεις αξέχαστες σεζόν, ήρθε η ώρα να πω αντίο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι ήρθε η ώρα για ένα νέο κεφάλαιο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον σύλλογο - τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό, τη διοίκηση και όλους όσοι ήταν πίσω από τα παρασκήνια - που κάνατε αυτά τα χρόνια τόσο ξεχωριστά. Προς τους οπαδούς, σας ευχαριστούμε για την απίστευτη υποστήριξή σας και που ήσασταν μαζί μας σε κάθε βήμα. Το να φύγω ως πρωταθλητής είναι ο τέλειος τρόπος για να τελειώσω αυτό το καταπληκτικό ταξίδι Θα είμαι πάντα ευγνώμων για τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για όλα.

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