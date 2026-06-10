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Απίστευτο: Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Απίστευτο: Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα!

Ο παίκτης της εθνικής Γαλλίας, Γουαρέν Ζαΐρ-Εμερί, δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την αποστολή της ομάδας, λόγω ενός περίεργου νόμου που είναι σε ισχύ στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Μια μόλις μέρα έμεινε για την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με την εθνική Γαλλίας και συγκεκριμένα τον Γουάρεν Ζαΐρ-Εμερί, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «τρικολόρ», να αντιμετωπίζει θέμα με την διαμονή του στο ξενοδοχείο που είναι κανονισμένο να καταλύσει η ομάδα, λόγω ενός πολύ αυστηρού νόμου που είναι σε εφαρμογή στην Μασαχουσέτη και κατ' επέκταση στη Βοστώνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία άτομα κάτω των 21 ετών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εισέρχονται σε χώρο πώλησης αλκοολούχων ποτών που δεν σερβίρει φαγητό, ακόμη και αν συνοδεύονται από ενήλικα άτομα. Το ξενοδοχείο Four Seasons διαθέτει τέτοιο χώρο με αποτέλεσμα να τίθεται αυτός ο περιορισμός για τον Παριζιάνο.

Θεωρητικά, λοιπόν, ο νεαρός μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος θα κλείσει τα 21 του χρόνια στις οκτώ Μαρτίου του επόμενου έτους, δεν θα έχει το δικαίωμα να περάσει από αυτόν τον χώρο που βρίσκεται στο ισόγειο του ξενοδοχείου όπου διαμένει η εθνική Γαλλίας. Από την άλλη πλευρά, ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος γιόρτασε τα 21α γενέθλιά του στις 3 Ιουνίου, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Δεδομένης της αναστάτωσης και σύμφωνα με γαλλικό ρεπορτάζ, η ομάδα θα ζητήσει εξαίρεση, έτσι ώστε Ζαΐρ-Εμερί να μπορέσει να καταλύσει με την αποστολή της ομάδας.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

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