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Κριστιάνο: «Ποτέ δεν είπα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Κριστιάνο: «Ποτέ δεν είπα ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»!

Ο αγέραστος CR7 δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον δούμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030!

Ποιος είπε ότι αυτό θα είναι σίγουρα το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κριστιάνο Ρονάλντο; Σίγουρα πάντως, όχι ο ίδιος αφού σε συνέντευξη του στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ, σε ηλικία 45 ετών: “Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αν στα 41 μου είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια”, ήταν η τοποθέτηση του CR7, ο οποίος δεν φαίνεται να υπολογίζει τον χρόνο.

sdna.gr 

 

 

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