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«Ανήθικος μαζί μας ο Ταβάρες, έκανε τον τραυματία» (Τι γίνεται με Κωστή)

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ανήθικος μαζί μας ο Ταβάρες, έκανε τον τραυματία» (Τι γίνεται με Κωστή)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μίλησε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο νέος πρόεδρος των μαυροπρασίνων μίλησε για την εκλογή του και όλες τις εξελίξεις που αφορούν την ομάδα. 

Αναλυτικά: 

Για την εκλογή του: «Είναι δύσκολος ρόλος, πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της δουλειάς και της ομάδας. Θεωρώ ότι είναι καλά οργανωμένη ομάδα και θα τα πάμε καλά. Εδώ και 10 χρόνια είμαι στο συμβούλιο νομίζω ήρθε η ώρα να βγω στην πρώτη γραμμή, ήρθε η στιγμή να οδηγήσω την ομάδα εκεί που πρέπει. Να διατηρήσουμε την ισορροπία στην ομάδα και να βρεθεί επενδυτής για να οδηγήσουμε την ομάδα σε μεγαλύτερα πράγματα. Υπάρχουν εξελίξεις με διαδικασίες, αλλά θέλουμε να δώσουμε τον ολυμπιακό σε χέρια σωστά και μακάρι να βρεθούν να πάνε προς έγκριση στη ΓΣ. Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία, όμως το παλεύουμε αρκετά».

Για το οικονομικό κομμάτι: «Με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, είναι μεγάλοι αριθμοί για τα κυπριακά δεδομένα, χρειαζόμαστε κι εμείς οικονομική εισφορά. Είναι θέμα να βρεθεί ο κατάλληλος για να οδηγήσει σε μια πιο καλή πορεία την ομάδα. Έχει και στην Κύπρο και στο εξωτερικό».

Για το μπάτζετ: «Θα αυξηθεί λίγο από την περασμένη σεζόν, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και όχι αυτό που θέλουμε. Περάσαμε δύσκολα, δεν υπάρχουν χρέη».

Για τον Γιώργο Κωστή: «Είναι ένας απ΄οτους υποψήφιους, την Τετάρτη το βράδυ θα αποφασίσουμε ποιος από τους τρεις θα είναι».

Αν ήταν λάθος η απομάκρυνση του Κωστή: «Η ομάδα σώθηκε, έγινε αυτό που έγινε. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα και πρέπει να βάλουμε στην ζυγαριά τι θέλουμε».

Για το ρόστερ: «Υπάρχουν πέντε συμβόλαια, όμως υπάρχουν και κάποια παιδιά που θα αποχωρήσουν. Όποιος δεν μένει με τα οικονομικά δεδομένα, παίχτες υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές για να μπορέσει η ομάδα να πάει καλά».

Για τον Κονομή: «Έγινε μια κρούση, αν κάποια ομάδα ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει να μιλήσει μαζί μας».

Για τον Ταβάρες: «Δεν έχει συμβόλαιο μαζί μας, ήρθε από την 4η κατηγορία Πορτογαλίας. Τον κάναμε ποδοσφαιριστή. Ήταν ανήθικος μαζί μας, έκανε τον τραυματία για να μην συμπληρώσει τις συμμετοχές και να ανανεώσει. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο».

Για τον Πική: «Πάει στην Πιούνικ, υπάρχει συμφωνία. Έπαιρνε λίγα λεφτά κοντά μας, θα παίρνει τα τριπλάσια λεφτά εκεί. Πρέπει να σκέφτεσαι και την οικογένεια του κάθε ποδοσφαιριστή».

Για τον γιο του Ζάνο Σάββα που παίζει στην Τορίνο: «Ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του, δυστυχώς στάθηκε άτυχος. Έκανε προπόνηση και με την πρώτη και με τη β’ ομάδα. Πέρασε δύσκολα λόγω του φόρτου. Θα μπει σε τροχιά προετοιμασίας να είναι έτοιμος με τη νέα σεζόν, όπου κι αν συνεχίσει στο εξωτερικό. Τώρα γίνεται 20 χρονών, πρέπει να πάει σε ομάδα να παίξει και θεωρώ ότι θα κάνει μια πολύ καλή καριέρα».

 

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