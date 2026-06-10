Αισιοδοξία για Ντιομαντέ στη Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ συνεχίζει να παλεύει την υπόθεση του Γιαν Ντιομαντέ, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι.

Όμως οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, αναφέρουν πως υπάρχει πρόοδος και αισιοδοξία στο στρατόπεδο των «reds». Ο νεαρός εξτρέμ της Λειψίας μάλλον θέλει να φορέσει τα κόκκινα και να πατήσει στο «Άνφιλντ», όμως ακόμη δεν υπάρχει κάτι πιο… επίσημο.

Η περίπτωση του Γιαν Ντιομαντέ είναι αυτή που έχει «κυκλώσει» η Λίβερπουλ, η οποία αν και είναι αρκετά δύσκολη, φαίνεται πως κρύβει φως στο… τούνελ της. υπάρχει αισιοδοξία για τον παίκτη, ίσως φοράει τα κόκκινα τη νέα σεζόν, πατώντας το «Άνφιλντ».

Όπως λοιπόν αναφέρει και ο Ben Jacobs, τις τελευταίες ώρες υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Λίβερπουλ για τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, υπάρχει αρκετή, αλλά συγκροτημένη αισιοδοξία, πως ο παίκτης θέλει να κάνει το… άλμα στην Αγγλία, για λογαριασμό των «reds».

Η μεταγραφή του όμως, δεν πρόκειται να είναι μια εύκολη περίπτωση για τη Λίβερπουλ!

england365.gr