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ΦΩΤΟ/BINTEO: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΦΩΤΟ/BINTEO: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

Ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ

Εκτός έδρας αγωνιστική εμφάνιση ΑΠΟΕΛ 2026/27

Η Macron και ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζουν τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση της αγωνιστικής περιόδου 2026/27

Πρόκειται για ένα σχέδιο που συνδυάζει γραφική καινοτομία, σύγχρονη ταυτότητα και συμβολικές αναφορές στα χρώματα του πιο επιτυχημένου ποδοσφαιρικού συλλόγου της Κύπρου.

Σχεδιασμένη για να συνοδεύει την ομάδα στους εκτός έδρας αγώνες, η νέα εμφάνιση εκφράζει προσωπικότητα, δυναμισμό και έντονο αίσθημα, μέσα από ένα ξεχωριστό και άμεσα αναγνωρίσιμο design.

Η νέα εκτός έδρας φανέλα 2026/27 διαθέτει σκούρα μπλε βάση, η οποία εμπλουτίζεται από ένα γραφικό μοτίβο με κυματιστές γραμμές και στροβιλισμούς σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του μπλε. Το δυναμικό αυτό σχέδιο αποπνέει κίνηση, ενέργεια και αγωνιστική ένταση, δημιουργώντας μια σύγχρονη και ζωντανή αισθητική που αναδεικνύει τη μοναδική οπτική ταυτότητα του ΑΠΟΕΛ.

Η παρουσία του πορτοκαλί χρώματος δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική επιλογή. Είναι μια συνειδητή αναφορά στην ταυτότητα του συλλόγου και των φιλάθλων του. Το χρώμα αυτό έχει συνδεθεί διαχρονικά με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ (ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ.), ο οποίος το υιοθέτησε για πρώτη φορά το 1992, σε αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού, όταν τα μέλη του φορούσαν τα εμβληματικά πορτοκαλί μπουφάν που έμελλαν να εξελιχθούν σε διακριτικό σύμβολο στήριξης προς τον ΑΠΟΕΛ. Έκτοτε, το πορτοκαλί έχει εδραιωθεί στην οπτική κουλτούρα του συλλόγου και στην ταυτότητα των φιλάθλων του, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της γαλαζοκίτρινης κοινότητας.

Ο πλεκτός στρογγυλός λαιμός είναι σε σκούρο μπλε χρώμα με πορτοκαλί λεπτομέρειες, συνδυασμός που επαναλαμβάνεται και στις μανσέτες των μανικιών, δημιουργώντας οπτική συνοχή με το γραφικό σχέδιο της φανέλας και ενισχύοντας τη σύνδεση με τα ιστορικά χρώματα του συλλόγου.

Στο στήθος, το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ δεσπόζει πάνω από την καρδιά, ενώ στη δεξιά πλευρά βρίσκεται το λευκό λογότυπο Macron Hero από σιλικόνη. Στο εσωτερικό του κάτω πίσω τελειώματος της φανέλας υπάρχει ειδική ταινία με μια φράση από σύνθημα των φιλάθλων της ομάδας: «Για τα αδέλφια όλα που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό». Μια ξεχωριστή λεπτομέρεια που ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ταύτισης και τον δεσμό ανάμεσα στην ομάδα και τη γαλαζοκίτρινη οικογένεια.

Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με σκούρο μπλε παντελονάκι, το οποίο διαθέτει λευκές πλαϊνές λεπτομέρειες και πορτοκαλί στοιχεία που παραπέμπουν στα χρώματα της φανέλας. Οι κάλτσες, επίσης σε σκούρο μπλε χρώμα, φέρουν δύο οριζόντιες πορτοκαλί λωρίδες στο επάνω μέρος, καθώς και λευκές λεπτομέρειες, συνθέτοντας ένα αρμονικό και πλήρως εναρμονισμένο σύνολο.

 

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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