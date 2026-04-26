Αμάν ματσάρα στο Δασάκι!

Μπορεί τους περισσότερους φιλάθλους να τους απασχολεί το πάνω διάζωμα της βαθμολογίας της Cyprus League by Stoiximan, όμως σήμερα διεξάγεται ένας πολύ σημαντικός αγώνας στο Δασάκι (16:00) για το δεύτερο γκρουπ! Αναφερόμαστε, βεβαίως, στο παιχνίδι Εθνικός - Ολυμπιακός, μια αναμέτρηση «ζωής και θανάτου».

Οι κυανόλευκοι με 27 βαθμούς καίγονται για το τρίποντο, καθώς σε περίπτωση ήττας οι ελπίδες τους για παραμονή στα «σαλόνια» θα μειωθούν στο ελάχιστο.

Από την πλευρά τους, οι μαυροπράσινοι με 31 βαθμούς έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις πιθανότητες για εκπλήρωση του στόχου τους. Άλλωστε, η κρισιμότητα του αγώνα είναι τέτοια, που ανάγκασε την ΚΟΠ να ορίσει ξένο διαιτητή για πρώτη φορά σε παιχνίδι του δεύτερου γκρουπ!