Ντε Τζέρμπι: «Πιστεύω ότι η Τότεναμ θα μείνει στην κατηγορία»

Η Τότεναμ πήρε τεράστιο διπλό με 1-0 στην έδρα της Γουλβς και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της παραμονής στην Premier League. Τα «σπιρούνια» πραγματοποιούν μια καταστροφή χρονιά και το μόνο που δεν θέλουν να ζήσουν είναι έναν υποβιβασμό.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, εκφράζοντας την πίστη του πως στο τέλος η Τότεναμ θα διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία.

«Ελπίζω το αποτέλεσμα αυτό να μπορέσει να αλλάξει κάτι στο κεφάλι μας, στη νοοτροπία μας. Πιστεύω ότι θα μείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Εάν μένω εδώ, είναι επειδή είμαι αισιόδοξος, όχι επειδή είμαι προπονητής της Τότεναμ», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ότι είμαστε σε αυτή τη θέση ήταν έκπληξη για μένα αλλά έχουμε δύο πόντους διαφορά από την Γουέστ Χαμ την οποία καταδιώκουμε και όχι 10. Η Γουέστ Χαμ είναι καλή ομάδα αλλά το ίδιο είναι και η Τότεναμ.

Δουλεύω κάθε ημέρα με αυτούς τους παίκτες και βλέπω πόσο επαγγελματίες είναι, είναι καλά παιδιά και υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Απλά χρειάζεται να τους βάζω σε τάξη επειδή δεν μου άρεσε το δεύτερο μέρος του αγώνα μας με την Γουλβς.

Χρειάζεται να παίξουμε περισσότερο όπως κάναμε στα πρώτα 30 λεπτά αλλά δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες και έχουμε περισσότερες τελικές στην αντίπαλη εστία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ντε Τζέρμπι.

